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Trivia Tuesday: When does Baltimore typically experience its last 90° day of the year?

Meteorologist Dylan Robichaud has your Trivia Tuesday question.
TRIVIA TUESDAY! On average, when does Baltimore experience its last 90° day of the year? A. August 15 B. August 28 C. September 11 D. September 27
Trivia Tuesday: When does Baltimore typically experience its last 90° day of the year?
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TRIVIA TUESDAY!

On average, when does Baltimore experience its last 90° day of the year?

A. August 15
B. August 28
C. September 11
D. September 27

ANSWER: C. September 11!

But 90° heat can stick around much later than that! Baltimore has recorded 90° temperatures as late as October. In fact, we hit 90° on October 16, 1897, and again on October 17, 1938. No 90° temperatures have ever been recorded after October 17!

How does this summer compare?

So far in 2026, we've recorded 31 days at or above 90°, already surpassing the 29 days recorded in 2025.

And 2024 was on another level — Baltimore recorded an astounding 45 days at or above 90°!

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