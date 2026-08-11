Trivia Tuesday: When does Baltimore typically experience its last 90° day of the year?

TRIVIA TUESDAY!
On average, when does Baltimore experience its last 90° day of the year?
A. August 15
B. August 28
C. September 11
D. September 27
ANSWER: C. September 11!
But 90° heat can stick around much later than that! Baltimore has recorded 90° temperatures as late as October. In fact, we hit 90° on October 16, 1897, and again on October 17, 1938. No 90° temperatures have ever been recorded after October 17!
How does this summer compare?
So far in 2026, we've recorded 31 days at or above 90°, already surpassing the 29 days recorded in 2025.
And 2024 was on another level — Baltimore recorded an astounding 45 days at or above 90°!