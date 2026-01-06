More clouds than sunshine on this Tuesday

BALTIMORE — Happy Tuesday! Mostly cloudy skies today with highs in the upper-40s for most. More sunshine is expected mid-week with high temperatures in the 50s! Trending very mild on Friday and Saturday with high temperatures in the low-60s! Rain chances increase late-week.
Have a sunny day!
7 Day Forecast:
Tuesday Patchy fog. Otherwise, mostly cloudy, with a high near 49. Calm wind becoming east around 5-10 mph in the afternoon.
Tuesday Night Mostly cloudy, then gradually becoming mostly clear, with a low around 41. Calm wind becoming west around 5-10 mph
Wednesday Sunny, with a high near 55.
Wednesday Night Mostly clear, with a low around 33.
Thursday Mostly sunny, with a high near 52.
Thursday Night A chance of rain. Mostly cloudy, with a low around 42.
Friday Rain likely. Cloudy, with a high near 61.
Friday Night Rain likely. Cloudy, with a low around 53.
Saturday Rain likely. Mostly cloudy, with a high near 61.
Saturday Night A chance of rain. Mostly cloudy, with a low around 36.
Sunday Partly cloudy, with a high near 46.
Sunday Night Mostly clear, with a low around 29.
Monday Sunny, with a high near 44.