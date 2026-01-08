Spring-like warmth returns!

BALTIMORE — January 7th felt like a true taste of early spring! The temperature recorded at the BWI airport was 62°! This is nearly 20° above normal for this time of year in early January! The last 60° day was back in late-December (60°). This was the warmest we've felt since late-November!

The next few days will slightly cooler temperatures, in the 50s, before we get another chance of reaching the low-60s on Saturday!

