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Pasadena neighborhoods experience severe damage following Saturday storms

Widespread storms impacted several areas across Maryland, but perhaps none were hit harder than Pasadena. Here are some photos shared by some of our Facebook followers

AACO Storm Damage1 Tree falls on home in Riviera BeachPhoto by:

Justine Marie Roudabaugh/Facebook

 AACO Storm Damage2 Riviera BeachPhoto by: Brian Scott/Facebook AACO Storm Damage4 Route 173 near Riviera Drive in PasadenaPhoto by: Mike Brown/Facebook AACo Storm Damage Bayside Beach Road in PasadenaPhoto by: Abbie Anderson/Facebook AACO Storm Damage Seagull Drive in PasadenaPhoto by: George Hale/Facebook AACO Storm Damage Poplar RidgePhoto by: Simone Joy AACO Storm Damage Colony Road in PasadenaPhoto by: Frances Sudano/Facebook Screenshot 2026-07-19 at 3.18.02 PM.png PasadenaPhoto by: Amanda Nichole/Facebook

Pasadena neighborhoods experience severe damage following Saturday storms

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  • AACO Storm Damage1
  • AACO Storm Damage2
  • AACO Storm Damage4
  • AACo Storm Damage
  • AACO Storm Damage
  • AACO Storm Damage
  • AACO Storm Damage
  • Screenshot 2026-07-19 at 3.18.02 PM.png

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Tree falls on home in Riviera Beach

Justine Marie Roudabaugh/Facebook

Riviera BeachBrian Scott/Facebook
Route 173 near Riviera Drive in PasadenaMike Brown/Facebook
Bayside Beach Road in PasadenaAbbie Anderson/Facebook
Seagull Drive in PasadenaGeorge Hale/Facebook
Poplar RidgeSimone Joy
Colony Road in PasadenaFrances Sudano/Facebook
PasadenaAmanda Nichole/Facebook
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