Pasadena neighborhoods experience severe damage following Saturday storms
Widespread storms impacted several areas across Maryland, but perhaps none were hit harder than Pasadena. Here are some photos shared by some of our Facebook followers
Pasadena neighborhoods experience severe damage following Saturday storms
Tree falls on home in Riviera Beach
Justine Marie Roudabaugh/Facebook
Riviera BeachBrian Scott/Facebook
Route 173 near Riviera Drive in PasadenaMike Brown/Facebook
Bayside Beach Road in PasadenaAbbie Anderson/Facebook
Seagull Drive in PasadenaGeorge Hale/Facebook
Poplar RidgeSimone Joy
Colony Road in PasadenaFrances Sudano/Facebook
PasadenaAmanda Nichole/Facebook