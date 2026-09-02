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An Olympian, a Savannah Banana, and a celebrity chef among the new cast of Season 35 of Dancing with the Stars

Dancing With The Stars
ABC
ABC
Dancing With The Stars
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The Dancing with the Stars Season 35 celebrity cast was announced on Good Morning America on Wednesday.

The star-studded lineup includes reality stars, celebrity chefs, Olympians, and even a Banana.

This season’s celebrities and professional dancers are:

● “The Fresh Prince of Bel-Air” star Tatyana Ali with partner Jan Ravnik
● TV personality and host Tyler Cameron with partner Sharna Burgess
● Celebrity chef and host Giada De Laurentiis with partner Alan Bersten
● Star of “The Rookie” Jenna Dewan with partner Val Chmerkovskiy
● Paralympian gold medalist Ezra Frech with partner Daniella Karagach
● Olympian gold medalist Amber Glenn with partner Pasha Pashkov
● From “Hanson” Taylor Hanson with partner Britt Stewart
● Reality star and model Maura Higgins with partner Mark Ballas
● From “The Secret Lives of Mormon Wives” Conner Leavitt with partner Adele Zaikman
● Reality star and host Ciara Miller with partner Brandon Armstrong
● From “Love Thy Nader” Sarah Jane Nader with partner Hailey Bills
● “Savannah Bananas” star Jackson Olson with partner Emma Slater
● From “Jimmy Kimmel Live” Guillermo Rodriguez with partner Witney Carson
● From “Grey’s Anatomy” Harry Shum Jr. with partner Jenna Johnson
● Film and TV star Julia Stiles with partner Ezra Sosa
● Comedian and podcaster Connor Wood with partner Rylee Arnold

Ballroom experts, including Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, and Derek Hough, will judge the pairs. Alfonso Ribeiro and Julianne Hough co-host the show.

The series returns for a two-night premiere right here on WMAR, Tuesday, September 15 and Wednesday, September 16.

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