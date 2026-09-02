An Olympian, a Savannah Banana, and a celebrity chef among the new cast of Season 35 of Dancing with the Stars

The Dancing with the Stars Season 35 celebrity cast was announced on Good Morning America on Wednesday.
The star-studded lineup includes reality stars, celebrity chefs, Olympians, and even a Banana.
This season’s celebrities and professional dancers are:
● “The Fresh Prince of Bel-Air” star Tatyana Ali with partner Jan Ravnik
● TV personality and host Tyler Cameron with partner Sharna Burgess
● Celebrity chef and host Giada De Laurentiis with partner Alan Bersten
● Star of “The Rookie” Jenna Dewan with partner Val Chmerkovskiy
● Paralympian gold medalist Ezra Frech with partner Daniella Karagach
● Olympian gold medalist Amber Glenn with partner Pasha Pashkov
● From “Hanson” Taylor Hanson with partner Britt Stewart
● Reality star and model Maura Higgins with partner Mark Ballas
● From “The Secret Lives of Mormon Wives” Conner Leavitt with partner Adele Zaikman
● Reality star and host Ciara Miller with partner Brandon Armstrong
● From “Love Thy Nader” Sarah Jane Nader with partner Hailey Bills
● “Savannah Bananas” star Jackson Olson with partner Emma Slater
● From “Jimmy Kimmel Live” Guillermo Rodriguez with partner Witney Carson
● From “Grey’s Anatomy” Harry Shum Jr. with partner Jenna Johnson
● Film and TV star Julia Stiles with partner Ezra Sosa
● Comedian and podcaster Connor Wood with partner Rylee Arnold
Ballroom experts, including Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, and Derek Hough, will judge the pairs. Alfonso Ribeiro and Julianne Hough co-host the show.
The series returns for a two-night premiere right here on WMAR, Tuesday, September 15 and Wednesday, September 16.