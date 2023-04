Testosteron Online Kaufen 2023: Einkaufsführer für Einsteiger

Sowohl die Hoden als auch die Nebennieren produzieren Testosteron, ein Sexualhormon. Es ist entscheidend für die Entwicklung der sexuellen und reproduktiven Eigenschaften von Männern und Frauen.

Sie können einen schnellen Bluttest mit einem Nadelstich durchführen, um etwas Blut zur Untersuchung zu gewinnen und herauszufinden, ob Ihr Gesamt-Testosteronspiegel im normalen Bereich liegt.

Wir verstehen, dass die Bestellung von Testosteron in einem Lehrkrankenhaus oder über das Internet ein großer Schritt zu sein scheint, und wir verstehen auch, dass Sie wollen, dass der Prozess einfach, sicher und rechtmäßig ist.

Die gute Nachricht ist, dass dies alles möglich ist, solange Sie mit einer seriösen Quelle zusammenarbeiten.

Der Einsatz strenger Sicherheitsmaßnahmen in der Telemedizin hat dazu beigetragen, dass Testosteron Rezepte nur ausgestellt werden können.

Wenn alle Beteiligten - der behandelnde Arzt, der Patient und die abgebende Apotheke - sich an die von der Drug Enforcement Administration (DEA) aufgestellten Regeln halten (DEA).

Da es bequemer ist, die Rezepte direkt abzuholen, und bestimmte Testosteronbehandlungen anonym durchgeführt werden, denken viele Menschen darüber nach, Testosteron online zu kaufen.

Welche vertrauenswürdigen Online-Händler bieten also Testosteron an? Es ist sehr sinnvoll, einige grundlegende Fragen zu stellen. Wir sind in der glücklichen Lage, Ihnen ausführliche Antworten geben zu können.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Testosteron nicht für den persönlichen Gebrauch gekauft werden kann.

Sie benötigen ein Rezept von einem Arzt, der zur Ausübung der Heilkunde befugt ist, um eine Testosteronersatzbehandlung zu beginnen, wenn eine körperliche Untersuchung und einige Labortests ergeben, dass Ihre Testosteronwerte anormal sind.

Sie können Ihr reguläres TRT bei Ärzten oder Internet-Händlern nachkaufen, wo Sie auch Testosteron-Test-Kits erhalten können. Um eine Therapie zu bestellen, müssen Sie nur ein kurzes Formular ausfüllen.

Sobald eine Bestellung ausgefüllt und genehmigt wurde, wird sie kostenlos geliefert, und Sie können wählen, ob Sie sie an eine bestimmte Adresse liefern lassen oder in der Apotheke abholen möchten. Scrollen Sie nach unten, um weiterzulesen.

Was ist ein guter Testosteronspiegel?

Ein Test, der als Serum Testosteron-Test bekannt ist, wird häufig verwendet, um festzustellen, wie viele der mit dem Testosteron verwandten Hormone sich in Ihrem Blut befinden.

Männer haben in der Regel einen Gesamt-Testosteronspiegel von über 12 nm/L, d. h. zwischen 300 und 1000 ng/dL.

Niedrige Werte sind solche, die unter 8 nmol/L liegen, während Grenzwerte zwischen 8 und 12 nmol/L liegen. Je nach dem Labor, das den Test durchführt, können sich diese Bereiche etwas verändern.

Der Testosteronspiegel von Männern nimmt mit zunehmendem Alter allmählich ab, und zwar um etwa 1 bis 2 % pro Jahr, wenn die Männer älter werden.

Der Testosteronspiegel des Mannes verändert sich auch im Laufe des Tages; normalerweise ist er morgens am höchsten und am späten Nachmittag oder Abend am niedrigsten.

Dennoch kann es zu Symptomen kommen, wenn der Testosteronspiegel in ausreichendem Maße schwankt. In den meisten Fällen haben diese Veränderungen des Testosteronspiegels jedoch keine nachteiligen Auswirkungen.

Wenn Ihr Arzt bei Ihnen einen niedrigen Testosteronspiegel feststellt, kann er Ihnen eine medikamentöse Testosteronersatz Behandlung empfehlen.

Testosteron-Injektionen können ein Teil dieser Behandlung sein. Ziel dieser Therapie ist es, den Testosteronspiegel in Ihrem Körper zu erhöhen.

Wie wichtig ist Testosteron für den Körper?

Der menschliche Körper produziert Testosteron, ein wichtiges Sexualhormon, auf natürliche Weise. Sowohl die sexuelle Entwicklung als auch die Attraktivität eines Mannes können durch die Menge dieser Hormone beeinflusst werden.

Testosteron ist ein körpereigenes Hormon, das in der Natur vorkommt. Das männliche Hormon Testosteron steuert sowohl die Spermienproduktion als auch das sexuelle Verlangen des Mannes.

Im Körper ist Testosteron für eine Reihe von Prozessen notwendig, unter anderem für die folgenden:

die Bildung und Verfestigung des Knochengewebes

die Ausbreitung der Gesichts- und Schambehaarung während und nach der Pubertät.

die Entwicklung der Spermien.

die Entwicklung der männlichen Genitalien, einschließlich der Hoden und Genitalien, bei Männern.

ein sexuelles Bedürfnis.

das Wachstum der Muskelmasse.

Ein tieferer Ton im Erleben eines Mannes, der mit der Pubertät zusammenhängt, ist eine stimmliche Veränderung.

Frauen haben in der Regel viel weniger Testosteron als Männer, da es bei Frauen in den Eierstöcken und nicht in den Hoden produziert wird.

Sowohl Männer als auch Frauen enthalten Testosteron in ihrem Körper, obwohl Frauen im Allgemeinen deutlich weniger Testosteron haben als Männer.

Dieser Website-Bereich konzentriert sich hauptsächlich auf den Testosteronspiegel bei Männern.

Die altersbedingte Testosteronproduktion nimmt in der Regel ab, und wenn dies schneller als gewöhnlich geschieht, können viele Männer eine Reihe von Symptomen aufweisen.

Wenn Menschen älter werden, produziert ihr Körper natürlich weniger Testosteron. Wir verwenden die Abkürzung Low T oder Low Testosteron, um einen Mann zu bezeichnen, deren Testosteronspiegel unter den Standardparameter von 300 ng/dL fällt.

In diesem Fall sprechen wir von einem Mann mit niedrigem Testosteronspiegel. Im Folgenden finden Sie eine Liste von Warnsymptomen, die auf einen zu niedrigen Testosteronspiegel hinweisen können:

Was sind die Ursachen für niedrigen Testosteron?

Ein niedriger Testosteronspiegel, oft auch als Hypogonadismus bezeichnet, kann die Folge einer Vielzahl von Erkrankungen sein. Je nachdem, wo das Problem seinen Ursprung hat, werden diese Probleme oft als "primär" oder "sekundär" eingestuft.

Hauptursachen für niedrigen Testosteronspiegel

Sie vermuten, dass es sich um ein Problem mit den Hoden selbst handeln könnte, das unter anderem folgende Ursachen haben könnte:

Mumps, Krebsbehandlungen wie Chemotherapie und Bestrahlung.Die Hoden wurden in irgendeiner Weise beschädigt oder verletzt.

Ein sehr hoher Eisengehalt im Blut ist ein Symptom für die Erkrankung Hämochromatose.

Männer mit dem so genannten Klinefelter-Syndrom haben ein zusätzliches X-Chromosom, das von Geburt an vorhanden sein kann (anstatt nur X- und Y-Chromosomen zu haben). Diese Störung wird als chromosomale Trisomie bezeichnet.

Bei diesen zusätzlichen Chromosomen ist es möglich, dass die Entwicklung der Hoden verändert ist.

Nicht abgestiegene Spermien: Die Hoden entwickeln sich vor der Geburt weiter oben im Körper, wandern nach unten und lassen sich schließlich in der Nähe des Hodensacks nieder.

Hoden, die nie absteigen können, werden als nicht herab gesunkene Hoden bezeichnet.

Es kann vorkommen, dass die Hoden eines Mannes in einem oder mehreren Fällen nicht richtig abfallen. Bleibt diese Krankheit unbehandelt, kann sie zu Problemen mit den Hoden führen, die wiederum einen Rückgang des Testosteronspiegels zur Folge haben.

Sekundäre Ursachen für niedrigen Testosteronspiegel

Es ist möglich, dass in diesem speziellen Fall Probleme, die weiter oben in bestimmten Regionen des Gehirns auftreten, die Hoden daran hindern, so normal zu funktionieren, wie sie es normalerweise tun würden.

Im Folgenden werden einige der wahrscheinlichen Erklärungen für dieses Phänomen aufgeführt:

Medikamente zur Schmerzlinderung, wie z. B. opioide Analgetika.

Die Wahrscheinlichkeit, einen niedrigen Testosteronspiegel zu haben, kann bei extremer Fettleibigkeit in jedem Alter steigen. Eine Sache, die dieses Risiko erhöhen könnte, ist Fettleibigkeit.

HIV/AIDS: Beide Krankheiten wirken sich auf eine Reihe von Gehirnregionen aus, und diese Auswirkungen können die Testosteronproduktion des Körpers verringern.

Eine Hypophysenfunktionsstörung liegt vor, wenn die Hypophyse, die für die Freisetzung von Hormonen in das Blut zuständig ist und sich im Hypothalamus des Gehirns befindet, nicht normal funktioniert.

Aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses nimmt die Menge an Testosteron, die der Körper eines Mannes produziert, mit zunehmendem Alter stetig ab. Nicht bei allen Menschen verläuft dieser Prozess in gleichem Tempo.

Symptome eines niedrigen Testosteronspiegels

Ein zu niedriger Testosteronspiegel kann sich sowohl auf die körperliche als auch auf die geistige Gesundheit von Männern auswirken.

Er gilt als so niedrig, dass eine Therapie notwendig ist, wenn der gesamte Testosteronspiegel unter 12 nm/L/L liegt.

Bei der Entscheidung für oder gegen eine Therapie sollten Sie auch bedenken, ob Sie unter Symptomen leiden und ob Sie einen unmittelbaren Kinderwunsch haben.

Die Behandlung sollte erst nach einem persönlichen Gespräch mit einer medizinischen Fachkraft beginnen. Bei einem drastischen Absinken des Testosteronspiegels unter dem Normalbereich kann sich ein breites Spektrum von Symptomen zeigen.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der häufigsten Symptome, die mit einem niedrigen Testosteronspiegel einhergehen:

Niedrige Libido

Beim Mann wird das sexuelle Verlangen vor allem durch das Hormon Testosteron bestimmt, das dabei auch eine wichtige Rolle spielt.

Es ist ganz normal, dass die Libido eines Mannes mit zunehmendem Alter abnimmt; dies ist eine Begleiterscheinung des Alterungsprozesses, die keinen Grund zur Sorge darstellen sollte.

Auf der anderen Seite kann eine Person, deren Testosteronspiegel gesunken ist, einen starken Rückgang ihres Verlangens nach sexuellen Aktivitäten feststellen. Das liegt daran, dass Testosteron ein Hormon ist, das zur Regulierung des sexuellen Verlangens beiträgt.

Ihr Arzt wird möglicherweise einen Test der Testosteronproduktion (LH) für Sie anordnen, wenn Sie eine geringe Libido, ein niedrigeres Spermien-Niveau und eine geringe Muskelmasse haben.

Verringerung des Spermavolumens

Das Hormon FSH (follikelstimulierendes Hormon) reguliert den Testosteronspiegel. Die Sertoli-Zellen in den Hoden sind der Ort, an dem FSH wirkt. Folglich ist dieses Hormon für die Spermienproduktion verantwortlich (eine milchige Flüssigkeit, die den Spermien bei der Bewegung hilft).

Bei Männern, die ejakulieren, werden weniger Spermien produziert, wenn ihr Testosteronspiegel außerhalb des Normalbereichs liegt.

Erektile Dysfunktion

Das Hormon Testosteron steigert nicht nur die Lust des Mannes auf Sex, sondern hilft ihm auch, eine gute Erektion zu halten. Es sorgt dafür, dass das Penisgewebe ausreichend mit Blut versorgt wird.

Dies geschieht durch die Aktivierung bestimmter Rezeptoren im Gehirn, was die Produktion von Stickstoffmonoxid bewirkt.

Dies setzt dann eine Reihe von lebenswichtigen chemischen Prozessen in Gang, die für eine Erektion notwendig sind.

Daher ist es für einen Mann schwierig, eine Erektion zu bekommen und aufrechtzuerhalten, wenn sein Testosteronspiegel zu niedrig ist. Dies liegt daran, dass Testosteron dazu beiträgt, den Blutfluss zum Penisschließmuskel zu kontrollieren.

Einige Mediziner sind der Meinung, dass eine Testosteronersatz Behandlung die erektile Dysfunktion wirksam heilen kann, da Testosteron an der Aufrechterhaltung der Erektion beteiligt ist. Dies ist ein Ergebnis der Fähigkeit von Testosteron, eine erektile Dysfunktion zu behandeln.

Verlust von Haaren und Muskelmasse

Das Hormon Testosteron wirkt sich auf eine Vielzahl von Prozessen und Aktivitäten aus, die im Körper ablaufen. Zu diesen Prozessen und Aktivitäten gehören:

Infolgedessen ist es auch für die Entwicklung von Muskeln am Körper und das Wachstum von Haaren verantwortlich. Ein niedriger T-Spiegel kann dazu führen, dass einer Person die Gesichts- und Körperbehaarung ausfällt und dass sie weniger Muskelmasse hat.

Obwohl die männliche Glatze ein natürlicher Bestandteil des Alterungsprozesses ist, kommt es dennoch vor, dass sie auftritt.

Andere häufige Symptome eines niedrigen Testosteronspiegels sind:

Osteoporose.

Erhöhte Fettkonzentrationen im Körper.

faltige Haut.

ein Defizit an Erregung und Energie.

Schlafschwierigkeiten.

Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und sich an Dinge kurzfristig zu erinnern.

Stimmungsschwankungen und eine erhöhte Neigung zu Wutanfällen sind Symptome.

Verminderung des Muskeltonus.

Verlangsamung oder Stillstand des Muskelaufbaus.

Einige dieser Symptome können es Ihnen schwer machen, Ihren gewohnten Tätigkeiten nachzugehen, aber es ist wichtig, die Ursachen zu erkennen und herauszufinden, was man tun kann, um sie zu behandeln oder zu lindern.

Symptome eines niedrigen Testosteronspiegels

Wenn Ihr Körper einen zu hohen Testosteronspiegel hat, können Sie eines oder mehrere der folgenden Anzeichen feststellen:

ein Rückgang der Wahrscheinlichkeit, Kinder zu bekommen.

Ein Ausfallen der Haare

Ein deutlicher Anstieg der Zahl der roten Blutkörperchen.

Verkleinerung der Hoden, wenn auch nur geringfügig.

Eine zu groß gewordene Prostata.

Hodentumor.

Es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Bildung von Blutgerinnseln.

Akne (häufig an Rücken und Schultern) (häufig an Rücken und Schultern).

Ist es sicher, Testosteron online zu kaufen?

Heutzutage kann man so gut wie alles online kaufen, darunter Kleidung, Lebensmittel, Elektronik, Zubehör, Reinigungsmittel und eine breite Palette anderer Artikel, darunter auch Kleidung.

Sie können auch verschreibungspflichtige Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel online kaufen, darunter Testosteron Booster wie Testosteron-Cypionat und Testosteron-Enanthat, die in denselben Geschäften für Männer und Frauen angeboten werden.

Diese Produkte sind überall dort erhältlich, wo auch Nahrungsergänzungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente verkauft werden.

Die meisten Suchergebnisse zu den Fragen "Wo kann man Testosteron online kaufen?" und "Wie kann man Testosteron online kaufen?" führen jedoch zu einer Website, auf der Anabolika und Bodybuilding-Ergänzungsmittel verkauft werden.

Jeder, der unter niedrigem Testosteronspiegel leidet, sollte dieses Material so wenig wie möglich lesen, denn die Ratschläge haben nichts mit der Behandlung der Krankheitssymptome zu tun.

Solange Sie ein Rezept für das Medikament haben und der Online-Händler, bei dem Sie es kaufen, sich an die Regeln der DEA hält, ist es normalerweise sicher und legal, Testosteron online zu kaufen.

Versuchen Sie nicht, Testosteron ohne Rezept auf einer Website zu kaufen, da dies gegen das Gesetz verstößt.

Wenn diese Websites von Ihnen ein Rezept oder andere Unterlagen verlangen, die belegen, dass Sie an einer Krankheit leiden, um einen Kauf zu tätigen, tun Sie dies nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie in irgendeiner Form unrechtmäßig handeln.

Diese Hinweise sollten Sie davor schützen, eine Testosteronersatztherapie aus nicht zugelassenen Quellen zu beziehen.

Sowohl der Arzt als auch die Apotheke, die online tätig sind, müssen in den Vereinigten Staaten, wo sie ihren Sitz haben, zugelassen sein.

Einige Bundesstaaten verlangen, dass die Lizenz des Arztes von genau dem Bundesstaat ausgestellt wird, in dem der Patient wohnt.

Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass der Patient und der Arzt die Risiken und Vorteile der Verwendung von Testosteron auf der Grundlage der Laborwerte, der Krankengeschichte und des Symptom Profils des Patienten geprüft haben. [Zitat erforderlich]

Ein medizinisches Leiden, das von einem Arzt, mit dem ein rechtmäßiges Arzt-Patienten-Verhältnis besteht, gültig diagnostiziert wurde, und die Bestätigung der Diagnose durch den Arzt.

Durch eine vorläufige Blutuntersuchung, Erhebung der Krankengeschichte und körperliche Untersuchung.

Setzen Sie sich nicht mit einer Apotheke in Verbindung, wenn sie keinen physischen Standort in den Vereinigten Staaten hat oder wenn sie keine Adresse in den Vereinigten Staaten hat, aber behauptet, Testosteron Rezepte online ausstellen zu können, nachdem Sie ein einfaches Formular ausgefüllt haben.

In beiden Fällen sollten Sie sich nicht mit der Apotheke in Verbindung setzen. Das Ausfüllen eines Formulars reicht nicht aus, um ein gültiges Rezept zu erhalten, das alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Wenn Sie Testosteron online kaufen möchten, benötigen Sie ein Rezept, und die einzige Person, die zur Ausstellung von Rezepten qualifiziert ist, ist ein Arzt, der über eine Zulassung verfügt. Bitte halten Sie sich an die folgenden Anweisungen, wenn Sie eines dieser Rezepte erhalten möchten.

Wie kann ich Testosteron online kaufen?

Wenn Sie daran interessiert sind, Testosteron online zu kaufen, können Sie dies bequem von zu Hause aus und mit voller Sicherheit tun.

Vergewissern Sie sich vor Ihrer Bestellung, dass der Online-Händler Testosteron in Übereinstimmung mit allen geltenden staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen verkauft, einschließlich derjenigen, die Verschreibungen und den Verkauf von Testosteron regeln.

Die Clinical Laboratory Quality Amendments (CLIA), die von den Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) und dem Verband amerikanischer Pathologen (CAP) ausgearbeitet wurden, legen die Regeln für alle medizinischen Labortests fest, die in den Vereinigten Staaten an Personen durchgeführt werden (CMS).

Auch die Centers for Medicare & Medicaid Services fallen unter die CLIA.

Sie können Ihren Gesamt-Testosteronspiegel mit Hilfe von Testosteron-Bluttest-Sätzen für den Heimgebrauch berechnen, die heutzutage von den meisten Internet-Händlern verkauft werden. Die Beschaffung und Anwendung dieses Tests ist eine einfache und hilfreiche Strategie:

Mit der im Kit enthaltenen Lanzette muss ein winziger Tropfen Blut entnommen und zur Laboruntersuchung eingesandt werden. Das Labor teilt Ihnen innerhalb von zwei bis drei Tagen nach Einsendung Ihrer Probe mit, ob Ihre Ergebnisse in Ihrem Konto einsehbar sind und ob einer unserer Ärzte auf der Grundlage Ihrer Ergebnisse weitere Empfehlungen hat.

Vor der Untersuchung erhalten Sie ein Blutentnahme-Set und einen frankierten Rückumschlag. Sobald Sie den Test bestellt haben, wird er innerhalb von zwei Werktagen an die von Ihnen angegebene Adresse verschickt.

Um möglichst zuverlässige Ergebnisse zu erhalten, sollten Sie den Test gleich morgens zwischen 7 und 11 Uhr durchführen und mindestens acht Stunden vorher nichts essen oder trinken (außer Wasser).

Wenn Sie an Diabetes leiden oder Ihnen ein nützliches Verbot auferlegt wurde, sollten Sie sich zunächst an Ihren Hausarzt wenden. Wenn Sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben, sollten Sie den Test nicht machen.

Nach einer erfolgreichen Transaktion haben Sie die Möglichkeit, Ihr Testkit in dem angegebenen Geschäft abzuholen oder es sich direkt nach Hause schicken zu lassen.

Sie sollten einen Termin mit Ihrem Hausarzt vereinbaren, wenn Sie sich über die Ergebnisse eines Tests, den Sie zu Hause durchführen, Sorgen machen.

Um ein umfassenderes Bild von Ihrem allgemeinen Gesundheitszustand zu erhalten, kann Ihr Arzt umfangreichere Analysen durchführen als nur die Überprüfung Ihres Testosteronspiegels. Ihr Arzt kann Ihnen auch sagen, wann der beste Zeitpunkt für einen Test ist.

Es wird empfohlen, den Test mindestens vier Wochen nach dem ersten Test zu wiederholen, wenn die Ergebnisse darauf hindeuten, dass Ihr Testosteronspiegel niedrig ist, um die Ergebnisse zu bestätigen. Danach sollten Sie entscheiden, ob Sie eine weitere Therapie durchführen lassen wollen oder nicht.

Wenn ein niedriger Gesamt-Testosteronspiegel festgestellt wird, müssen Sie sich zunächst an Ihren Hausarzt wenden, um eine gründliche Beurteilung zu erhalten, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.

So kann Ihr Hausarzt die Ursache für Ihren niedrigen Gesamt-Testosteronspiegel feststellen und Sie an einen Spezialisten überweisen.

Wie bekommt man einen Arzt dazu, Testosteron zu verschreiben?

Testosteron-Injektionen und andere Arten der Testosteronbehandlung werden als rezeptpflichtige Medikamente eingestuft. Daher ist es nicht möglich, sie einfach rezeptfrei oder online zu kaufen, um sich damit zu behandeln.

Das medizinische Personal von Health Canal empfiehlt Ihnen, fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn Sie Grund zur Annahme haben, dass bei Ihnen ein Hormonmangel vorliegt.

Ihr Arzt wird eine Reihe von Bluttests anordnen, darunter den SHBG-Test (Sexualhormon-bindendes Globulin), um die Menge an freiem und gebundenem Testosteron in Ihrem Körper zu bestimmen.

Wenn der Wert nicht zu weit vom Normalbereich abweicht, kann Ihr Arzt versuchen, den Testosteronspiegel auf natürliche Weise zu erhöhen, z. B. durch Bewegung und Gewichtsreduktion, statt Medikamente zu verschreiben.

Wenn die Anpassung Ihres Lebensstils keine Besserung Ihrer Symptome bewirkt, sollten Sie eine Hormonersatztherapie in Erwägung ziehen.

Es ist möglich, dass Ihr Arzt Ihnen empfiehlt, eine Testosteronersatz-Behandlung zu beginnen, bei der er Ihnen Testosteron durch Injektion, ein Pflaster, ein Gel oder Tabletten verabreicht, um Ihren Testosteronspiegel wieder zu normalisieren.

Dies ist der einzige Moment, in dem Sie ein echtes Rezept erhalten können. Eine der bekanntesten Marken für injizierbares Testosteron ist Depot-Testosteron.

Testosteron-Enanthat und Testosteron-Cypionat sind die beiden Formen von Testosteron, die am häufigsten zur Injektion verschrieben werden. Sie sind dafür bekannt, dass sie weniger unerwünschte Wirkungen haben und die kostengünstigste Wahl sind.

Bevor Sie ein Testosteron-Cypionat in einer Apotheke, einer Privatklinik oder sogar online erwerben können, müssen Sie zunächst ein rechtmäßiges Rezept vorlegen.

Ein Hinweis am Rande: Viele Menschen verwechseln Steroide mit einer Hormonersatztherapie. Eine Form der Hormonersatztherapie beinhaltet die Verwendung von Steroiden.

Nachstehend finden Sie einen einfachen Vergleich zwischen den beiden. Manche Menschen glauben, dass beide die gleiche Wirkung auf den Körper haben.

Anabolisch-androgene Steroide werden auf der Grundlage synthetischer Androgene hergestellt und häufig mit einer Reihe anderer Substanzen kombiniert.

In den meisten Fällen ist es nicht möglich, diese Drogen legal zu kaufen, da die Wirkung dieser Steroide hauptsächlich im Aufbau von Muskelmasse besteht, was sie für den Sport besser geeignet macht.

Außerdem werden diese anabolen Steroide häufig nicht für die Behandlung von Störungen im Zusammenhang mit einem niedrigen Testosteronspiegel empfohlen.

Die Hormonersatzbehandlung zielt darauf ab, den Testosteronspiegel des Körpers zwischenzeitlich auf ein normales Niveau anzuheben. Sie sind daher die beste Methode zur Behandlung eines ungewöhnlich hohen Testosteronspiegels.

Wie kann ich eine Behandlung gegen einen niedrigen Testosteronspiegel erhalten?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ihr Arzt Ihnen rät, Ihren Lebensstil zu ändern, wenn er feststellt, dass Ihr Testosteronspiegel niedrig ist. Diese könnten aus Folgendem bestehen:

jederzeit Nahrung in Mengen zu sich nehmen, die für die Umstände und die Umgebung akzeptabel sind.

Übungen, die Sie über Ihre körperliche Belastbarkeit herausfordern.

Die Reduzierung des Alkoholkonsums oder der vollständige Verzicht auf illegale Drogen sind zwei Möglichkeiten, um zu zeigen, dass man nüchtern ist.

Regelmäßig Sport treiben.

Ihr Hausarzt kann Sie zu einem Facharzt für Endokrinologie schicken, wenn diese Änderungen nicht die gewünschte Wirkung zeigen oder wenn Ihre Werte extrem niedrig sind.

Der Endokrinologe kann eine Testosteronersatztherapie (TRT) durchführen, wenn Ihre Werte so niedrig sind. Es gibt einige verschiedene Anwendungen dieser Behandlungsform, darunter die folgenden:

Injektionen

Sachets

Tabletten

Implantate

Gele

Pflaster

Denken Sie daran, dass Sie bei einer Testosterontherapie verpflichtet sind, Blutuntersuchungen durchführen zu lassen, um festzustellen, ob die Behandlung bei Ihnen gut anschlägt oder nicht (was auch Tests zu Hause einschließen kann).

Sie müssen Ihren Arzt informieren, wenn Sie unter negativen Auswirkungen leiden, auch wenn Sie diese Nebenwirkungen nicht für besonders gefährlich halten. Möglicherweise hat Ihr Hausarzt einige Erkenntnisse, die Ihnen in dieser Situation von Nutzen sein könnten.

Obwohl die Testosteronbehandlung häufig als sicher angesehen wird, kann es dennoch zu unerwünschten Wirkungen kommen.

Es ist in Ihrem besten Interesse, sich dieser Dinge bewusst zu sein, denn das hilft Ihnen, während der Behandlung ein Auge darauf zu haben. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für mögliche unerwünschte Wirkungen:

Erhöhte Wahrscheinlichkeit, Probleme mit der Prostata zu bekommen.

Vergrößerung der Brüste.

Eine extrem geringe Flüssigkeitsretention.

Eine geschrumpfte oder verringerte Größe der Hoden.

Akne oder fettige Haut könnte das Problem sein.

Schwankungen in den Gefühlen treten häufiger auf.

Bestimmte Nebenwirkungen sind nicht immer sichtbar, daher ist es ratsam, dass Sie sich einigen Tests unterziehen, um nach Veränderungen zu suchen, während Sie eine Testosterontherapie erhalten.

Sie können unter anderem auf die folgenden negativen Auswirkungen achten:

eine Abnahme der Gesamtzahl der Spermien im Körper (dies kann zu Unfruchtbarkeit führen)

eine erhöhte Anzahl roter Blutkörperchen im Blut

Auch Schwankungen des Cholesterinspiegels müssen berücksichtigt werden.

Sie sollten sich sofort an den nächstgelegenen Notdienst wenden, wenn bei Ihnen eine der folgenden ungewöhnlichen, aber möglicherweise tödlichen Nebenwirkungen auftritt:

Schwarzer Urin, Oberbauchschmerzen und Gelbsucht sind Anzeichen für eine Lebererkrankung. Gelbsucht führt zu einer Gelbfärbung der Augen und der Haut. Appetitlosigkeit ist eines der weiteren Anzeichen.

Knöchel- und Fuß Ödeme aufgrund von Entzündungen

Ein typisches Anzeichen sind Atemprobleme.

Nesselsucht, Atembeschwerden und Schwellungen an verschiedenen Stellen des Gesichts oder der Zunge sind Anzeichen für eine allergische Reaktion.

Erektionsstörungen, Probleme bei der Ejakulation und Probleme mit der Spermienproduktion sind allesamt Probleme mit der sexuellen Leistungsfähigkeit.

Schmerzen oder Schwierigkeiten beim Urinieren

Entzündungen und Beschwerden in verschiedenen Regionen sind Anzeichen für ein Blutgerinnsel in den Beinen oder der Lunge (Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Schwindel)

Natürliche Veränderungen des Buttons bei Personen

Übelkeit/Erbrechen

Sind anabole Steroide und andere angebotene Produkte für TRT wirksam?

Es kursieren viele falsche Informationen über leistungssteigernde Medikamente und darüber, ob sie den T-Spiegel erhöhen oder nicht. Wenn Sie daran denken, Testosteron online zu kaufen, können Sie auf Unternehmen stoßen, die Anabolika verkaufen.

Es versteht sich von selbst, dass anabole Steroide nicht als Testosteronersatztherapie funktionieren.

Anabole Steroide können ein gewisses Maß an Testosteron enthalten, oder sie können chemische Komponenten enthalten, die die Wirkung von androgenen-anabolen Steroiden (AAS), synthetischen Testosteron-Derivaten, nachahmen sollen.

Anabole Steroide hingegen sind synthetische Verbindungen, die das natürliche Testosteron verändern. Es handelt sich dabei nicht um echte Steroide, die Ihnen auf lange Sicht schaden können.

Die geringste Menge an TRT wird von Ärzten verschrieben, damit das natürliche Hormon Gleichgewicht des Körpers wiederhergestellt werden kann.

Die Dosen, die bei anabolen Steroiden und anderen Produkten, die TRT "nachahmen", gefunden werden, werden häufig in wesentlich höheren und vielleicht gefährlichen Dosierungen verabreicht, die sich auf verschiedene Weise negativ auf Ihren Körper auswirken können, wie z. B.:

eine Abnahme der Gesamtzahl der Spermien

Gynäkomastie (Brustvergrößerung) (Brustvergrößerung)

Verkleinerung der Hoden

Polyzystische Nierenerkrankung

Probleme mit der Leber

Probleme mit dem Herzen

Außerdem besteht bei der Einnahme von Anabolika die Gefahr der Abhängigkeit.

FAQ:

1. Kann ich Testosteron online bekommen?

Es ist zwar möglich, Testosteron online zu kaufen, doch müssen Sie dazu wahrscheinlich Unterlagen wie ein gültiges Rezept und den Nachweis erbringen, dass bei Ihnen tatsächlich ein niedriger Testosteronspiegel diagnostiziert wurde (z. B. durch einen Labortest).

Um zu vermeiden, dass Sie das Hormon aus einer illegalen Quelle beziehen, sollten Sie die Websites, auf denen Testosteron verkauft wird, überprüfen, um sicherzustellen, dass sie der Aufsicht einer zuständigen Stelle unterliegen.

2. Ist es legal, Testosteron in Großbritannien zu kaufen?

Ja, es ist legal, im Vereinigten Königreich Testosteron zu kaufen, und Sie können dies entweder bei einem Internetanbieter oder in einer Apotheke in Ihrer Nähe tun. Im Vereinigten Königreich ist es legal, Testosteron zu kaufen.

Um Testosteron zu erhalten, benötigen Sie ein legitimes Bestellformular von einem Arzt, der nur zur Verabreichung von Arzneimitteln mit eingeschränkter Zulassung berechtigt ist. Denn Testosteron gehört zusammen mit Anabolika, Morphin und Psychopharmaka zu den verbotenen Arzneimitteln.

Außerdem müssen Sie Unterlagen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass Sie für Testosteron in Frage kommen.

Überprüfen Sie, ob das betreffende Unternehmen oder die betreffende Website Empfehlungen von früheren Kunden erhalten hat und über eine Lizenz der Care and Accountability Commission für das Vereinigte Königreich verfügt.

3. Wie bekomme ich Testosteron verschrieben?

Ein Arzt kann eine Testosterontherapie empfehlen, wie z. B. Testosteron Injektionen.

Wenn Männer Anzeichen eines niedrigen Testosteronspiegels aufweisen, wie z. B. verminderte Libido, vermindertes Spermavolumen, Erektionsstörungen, Haarausfall und Muskelschwund, zeigen die Laborergebnisse, dass sie eine enorme Menge an Testosteron haben.

Schlussfolgerung

Wenn Sie über die erforderlichen Unterlagen verfügen, z. B. ein aktives Rezept und Laborergebnisse, die eine klinische Diagnose eines niedrigen Testosteronspiegels belegen, dürfen Sie Testosteron online kaufen.

Bei der Suche nach Stellen, bei denen Sie Testosteron kaufen können, sollten Sie sich vergewissern, dass die Websites, die Sie besuchen, von einer Aufsichtsbehörde überwacht werden, um zu vermeiden, dass Sie das Hormon von einer unzuverlässigen Quelle kaufen.

Denken Sie immer daran, dass Sie, um herauszufinden, ob eine Testosterontherapie für Sie wirksam ist oder nicht, weitere Bluttests benötigen (die auch zu Hause durchgeführt werden können).

Sie nehmen sich selbst sehr ernst.

Ihr Arzt könnte einige aufschlussreiche Ratschläge haben. Auch wenn Sie glauben, dass Sie keine Nebenwirkungen haben, sollten Sie Ihrem Arzt davon berichten.

